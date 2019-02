Polícia sul-africana prende empresário denunciante de corrupção estatal

O empresário sul-africano Angelo Agrizzi foi detido hoje pela polícia e compareceu em tribunal por acusação de corrupção e fraude na adjudicação de contratos públicos durante a presidência de Jacob Zuma, anunciou a polícia.

O porta-voz da polícia de investigação criminal “Hawks”, Hangwani Mulaudzi, adiantou, em declarações à imprensa, que “as detenções resultam de uma investigação de muitos anos”.

Angelo Agrizzi e mais quatro co-acusados compareceram no tribunal de crimes comerciais de Pretória, onde receberam uma fiança de 20.000 randes (1.307 euros) cada um.

O caso foi adiado para o dia 27 de março e os acusados instruídos a entregar os seus passaportes às autoridades.

Os cinco arguidos são acusados de apropriação indevida de 1,6 mil milhões de randes (104,555 milhões de euros) em concursos públicos.

Angelo Agrizzi, antigo diretor de operações do grupo Bosasa (atualmente África Global Operations) até 2016, testemunhou durante uma semana perante a comissão Zondo, de investigação à corrupção no Estado sul-africano, onde explicou em detalhe como a empresa subornou políticos do Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), no poder, e funcionários públicos para garantir contratos com o Estado sul-africano.

Nos últimos meses, várias personalidades têm vindo a depor perante a comissão liderada pelo juiz Raymond Zondo, que investiga escândalos de corrupção que alegadamente ocorreram na administração pública sul-africana durante o mandato presidencial de nove anos de Jacob Zuma (2009-2018).

O processo, conhecido na África do Sul por “captura do Estado”, envolve uma teia de contratos e relações obscuras entre altos funcionários do governo do ANC, a controversa família indiana Gupta, próxima a Jacob Zuma, e várias entidades do Estado sul-africano, entre ministérios e empresas.

Jacques Pauw, jornalista sul-africano e autor da obra “The President´s Keeper’s” - uma radiografia da corrupção no aparelho de Estado sul-africano durante a governação de Jacob Zuma, questionou nas redes sociais a intenção das autoridades sul-africanas com a detenção de Agrizzi e dos seus co-acusados.

“O Estado teve 10 anos para fazer detenções e não fez nada. Um dia depois do testemunho da Bosasa na comissão Zondo, há detenções. Porquê? E onde estão os outros implicados?”, disse Pauw na rede social Twitter e citado pela imprensa sul-africana online.

Pauw sublinhou que Agrizzi deveria receber tratamento especial pelas autoridades por ter sido denunciante neste processo, acrescentando que a decisão das autoridades sul-africanas poderá comprometer os depoimentos públicos perante a comissão de inquérito.

As detenções realizadas pelos “Hawks” relacionam-se com um relatório de 2009 da Unidade Especial de Investigação, precisou.

O antigo Presidente Jacob Zuma, a atual ministra do Ambiente Nomvula Mokonyane e a ex-presidente da companhia aérea estatal South African Airways, entre vários funcionários públicos, foram implicados por Angelo Agrizzi de terem alegadamente recebido subornos para garantir a adjudicação de contratos com o Governo.

As autoridades sul-africanas não explicaram porque é as detenções de hoje abrangeram apenas Angelo Agrizzi, Linda Mti (ex-comissário dos serviços prisionais), Patrick Gillingham (ex-director financeiro dos serviços prisionais), Andries Van Tonder (ex-director financeiro da Bosasa) e as empresas Bosasa Sondolo IT e Phezulu Fencing, subsidiárias do grupo Bosasa.