Polícia prende mais de 400 pessoas em desfiles de Carnaval na maior cidade do Brasil

A polícia prendeu 413 pessoas durante o primeiro fim de semana com a programação oficial do Carnaval em São Paulo, maior cidade do Brasil, segundo informações divulgadas esta segunda-feira pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).

Oficialmente, o Carnaval de São Paulo começou no sábado, dia 15.

A Secretaria de Segurança Pública informou que 127 pessoas que foram presas eram procuradas pela Justiça. Entre os detidos, 21 são adolescentes.

Entre os presos também está um suspeito de tentar roubar um agente da polícia civil durante o desfile de um bloco de rua, um incidente que acabou com cinco pessoas baleadas.

Os agentes localizaram dois drones e prenderam duas pessoas por estarem a utilizar os equipamentos de maneira irregular, abaixo de 30 metros, o que é proibido porque pode colocar as pessoas em perigo.

Além das prisões, 24 armas, 59,9 quilos de drogas e 69 carros roubados foram apreendidos no final de semana.

Este ano, o Carnaval de rua da cidade de São Paulo prevê desfiles de 644 blocos.

Uma estimativa divulgada pela Secretaria Municipal de Cultura no final de janeiro projectou que o evento deve atrair 15 milhões de pessoas e movimentar 2,6 mil milhões de reais (560 milhões de euros).