Polícia Nacional angolana pede apoio à GNR para formar quadros

O Comandante-geral da Polícia Nacional Angolana disse ontem, em Luanda, que conta com o apoio da Guarda Nacional Republicana portuguesa na formação dos seus quadros, com realce para as áreas de ensino, gestão operacional e tecnologias de informação.

Paulo de Almeida falava no encontro que manteve com o comandante-geral da Guarda Nacional Republicana de Portugal, tenente-general Luís Miguel, que chegou na segunda-feira a Luanda, para participar nas festividades do 44.º aniversário da corporação angolana.

Na reunião, Paulo de Almeida sublinhou que a Polícia Nacional está seriamente apostada na formação dos efetivos no sentido de melhorar a sua eficiência no cumprimento das missões.

Por sua vez, o comandante-geral da Guarda Nacional Republicana referiu-se ao dinamismo da polícia angolana, que “está no bom caminho”, salientando que a GNR conta também com a sua experiência neste domínio.

“A troca de experiência é comum, queremos saber também como é que a Polícia Nacional Angolana tem ultrapassado a situação da criminalidade. Ela não é estática”, refere uma nota da Polícia Nacional distribuída à imprensa.

Luís Miguel realçou o empenho da GNR no estreitamento das relações de cooperação entre os dois países.