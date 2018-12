Polícia brasileira prende casal que tentava embarcar para Lisboa com 10 quilos de cocaína

A Polícia Federal do Brasil informou hoje que prendeu um casal de brasileiros que tentava embarcar para Lisboa com dez quilos de cocaína, divididos em três malas, no Aeroporto Internacional de São Paulo.

Segundo um comunicado divulgado pelas autoridades policiais, o casal foi abordado na fila do ‘check-in’ e entrevistado e as suas bagagens foram submetidas ao aparelho de raio-x, tendo então as drogas sido encontradas.

“As imagens revelaram conteúdo suspeito nas estruturas das três malas pertencentes ao casal. Na delegacia, os peritos federais encontraram dez quilos de cocaína, ocultos nas estruturas das três malas suspeitas. O casal, ele de 26 e ela de 29 anos, foi preso em flagrante por tráfico internacional de droga”, refere o comunicado da Polícia Federal brasileira.