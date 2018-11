Polícia alemã faz buscas no Deutsche Bank por suspeita de branqueamento

A Polícia alemã está a realizar buscas nos escritórios do Deutsche Bank, por suspeitas de branqueamento de dinheiro, informou hoje o ministério Público de Frankfurt a jornalistas alemães.

A investigação realizou-se nos escritórios do maior banco comercial privado da Alemanha em Frankfurt, Eschborn e no município de Groß-Umstadt, que também se encontra no Estado federado do Hesse.

Nas buscas participaram 170 empregados do Ministério Público de Frankfurt, da Agência Federal de Investigação Criminal, inspetores fiscais e da Polícia, que estão a investigar dois empregados do Deutsche Bank e outros responsáveis do banco.

Este caso está relacionado com os dados proporcionados pelos Papéis do Panamá, que levantaram as suspeitas de que o Deutsche Bank pode ter ajudado clientes a criar empresas fantasmas em paraísos fiscais.