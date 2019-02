Pelo menos 13 mortos em acidentes rodoviários na China no fim-de-semana

Pelo menos 13 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em acidentes em estradas cobertas de gelo na China desde sábado quando milhões de pessoas regressam a casa após o feriado do Ano Novo chinês.

No início da manhã de hoje, ocorreu um choque em cadeia que envolveu 23 carros, perto da cidade de Anqinq, na província de Anhui. Um segundo acidente aconteceu perto da capital da província de Hefei, depois de um miniautocarro ter embatido num veículo de passageiros.

No sábado à noite, aconteceram dois choques em cadeia envolvendo pelo menos 100 veículos na província de Guizhou. A polícia disse que as investigações sobre as causas dos acidentes estavam em curso.

As províncias de Guizhou e Anhui estão a ser atingidas fortemente pela neve e pela chuva, deixando as estradas perigosamente escorregadias.

Fotos do acidente de Anhui, divulgadas pelo site de notícias online The Paper, mostraram veículos esmagados numa área montanhosa da estrada.