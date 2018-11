Parlamento Europeu vota na quinta-feira proposta para limitar controlos temporários nas fronteiras

O Parlamento Europeu (PE) vai votar na quinta-feira uma proposta de alteração do Código das Fronteiras Schengen que fixa novos limites para os controlos temporários nas fronteiras internas, no mesmo dia em que Michel Barnier poderá visitar o plenário.

A visita do negociador principal da União Europeia para o ‘Brexit’ ao hemiciclo, em semana de míni sessão plenária em Bruxelas, ainda está por confirmar, mas a hipótese, avançada pelos serviços de comunicação do PE, deverá ser concretizada na abertura da sessão plenária, na quarta-feira.

A confirmar-se o debate entre Barnier e os eurodeputados, dias depois de o Conselho Europeu ter endossado o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia e ter aprovado a declaração política da relação futura entre as partes, será esse o principal destaque da agenda de trabalhos do PE, que também vai votar uma proposta de alteração do Código das Fronteiras Schengen que fixa novos limites para os controlos temporários nas fronteiras internas.

Os eurodeputados alteram os prazos aplicáveis à reintrodução temporária dos controlos, insistindo que esta medida não deve ser utilizada de forma abusiva e que continua a ser uma exceção, a utilizar apenas em “último recurso”.

Desde 2015, seis países (França, Alemanha, Áustria, Dinamarca, Suécia e Noruega) reintroduziram os controlos no espaço Schengen, recorrendo a derrogações legais ao princípio de livre circulação neste espaço.

Primeiramente, a maioria destes países justificou esta medida com os crescentes movimentos migratórios irregulares na União Europeia (UE), prolongando-a posteriormente devido aos receios de segurança causados pelos atentados ‘jihadistas’ que abalaram a Europa.

Também na quinta-feira, o PE vai votar os relatórios de 2018 relativos à Sérvia, ao Kosovo, à Antiga República Jugoslava da Macedónia, à Albânia e ao Montenegro, os países candidatos à adesão à UE.

Um dia antes, coincidindo com a apresentação da estratégia a longo prazo para a redução de gases com efeito de estufa da Comissão Europeia, os eurodeputados vão debater com o comissário para a Ação Climática, Miguel Arias Cañete, a estratégia para atingir zero emissões líquidas de gases com efeito de estufa na UE até 2050.

Ainda na quarta-feira, o primeiro-ministro da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, vai ser o décimo terceiro líder europeu a participar no ciclo de debates no PE sobre o futuro da Europa.