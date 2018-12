Paris retoma a normalidade depois da manifestação de “coletes amarelos”

Os pontos turísticos parienses reabriram hoje, os vidros partidos das montras foram limpos e os donos de lojas tentaram colocar a capital francesa de pé, depois da manifestação dos “coletes amarelos” que fez 135 feridos.

O alvo da raiva dos manifestantes, o presidente Emmanuel Macron, quebrou o silêncio para colocar um ‘post’ na sua página na rede social Twitter a elogiar o trabalho da polícia durante a noite, enquanto a pressão continua a aumentar para que avance com soluções para acalmar a raiva que divide a França.

A França mobilizou cerca de 90.000 polícias para a quarta manifestação dos designados “coletes amarelos”, que saíram à rua com uma série de exigências relacionadas com o alto custo de vida e uma sensação de que Macron favorece a elite e está a tentar modernizar a economia francesa com muita rapidez.

Cerca de 1.220 pessoas foram detidas em toda a França, informou hoje o Ministério do Interior.

A Torre Eiffel e o Museu do Louvre reabriram hoje após o encerramento no sábado e as lojas também abriram portas, depois do fecho no auge da temporada de compras natalícias.

Fortes ventos e chuva castigaram Paris durante a noite, complicando os esforços para limpar os destroços deixados nas ruas da cidade.