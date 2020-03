Papa celebra missa por vídeo mas diz-se “perto” dos infectados

O Papa Francisco rezou hoje pela primeira vez a tradicional oração dominical através de vídeo conferência, mas disse estar “perto” dos infectados com o novo coronavírus e dos seus cuidadores.

O pontífice reconheceu ser “um pouco estranha” a oração feita hoje de “uma gaiola da sua biblioteca” privada, em vez da tradicional missa celebrada da varanda do Palácio Apostólico, no Vaticano.

“Mas vejo-vos, estou perto de vós”, afirmou.

No final da homilia, o Papa dirigiu-se à janela do palácio para cumprimentar os fiéis que hoje seguiram a missa através dos écrans montados na Praça de São Pedro.

Após a oração, o Papa mandou uma mensagem aos afectados pelo coronavírus em todo o mundo: “Estou perto da oração para com as pessoas que sofrem da actual epidemia de coronavírus e para com todos aqueles que cuidam deles”.

“Que este tempo de Quaresma nos ajude a dar um significado evangélico também a este momento de julgamento”, defendeu.

Foi a primeira vez que o pontífice recitou a oração de domingo em directo via vídeo e não pela sua janela, uma medida anunciada no sábado para “evitar o risco de disseminação” do coronavírus.

No entanto, muitos fiéis vieram ouvi-lo à Praça de São Pedro através dos ecrãs.

Hoje, ninguém foi submetido a verificações de segurança, porque tal provocaria filas que iriam dificultar a manutenção da distância de segurança de um metro entre as pessoas.

Durante a missa, o Papa pediu também aos fiéis que rezem com ele pelo “povo sírio e, especialmente, pelo povo do noroeste do país forçado a fugir”.

“Reitero a minha grande apreensão pela situação desumana destas pessoas indefesas, entre elas tantas crianças que arriscam as suas vidas. Não devemos desviar o olhar para esta crise humanitária”, insistiu, elogiando as associações que ajudam os sírios.