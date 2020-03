Operação policial contra gangue no México resulta em massacre com nove mortos

Uma operação policial para tentar resgatar pessoas que tinham sido sequestradas por um gangue, em Tlaquepaque, no estado de Jalisco, México, resultou num massacre com nove mortos, incluindo dois agentes, noticia hoje a agência France-Presse (AFP).

Dos nove mortos, seis eram “aparentemente reféns” na casa alvo da operação policial, o sétimo tratava-se de um transeunte que passava nas imediações e as restantes duas vítimas mortais eram agentes da polícia, anunciou o procurador-geral regional, Octávio Solis, citado pela AFP.

De acordo com a informação divulgada, os membros do gangue abriram fogo assim que a polícia invadiu aquela casa na cidade de Tlaquepaque.

Os agentes presentes no local pediram reforços, tendo sido enviadas dezenas de agentes e soldados, bem como dois helicópteros.

Uma vez encurralados, os sequestradores mataram os reféns e puseram-se em fuga.

A polícia fez buscas em todo o bairro na tentativa de encontrar os suspeitos em fuga, mas sem sucesso.

Um dos moradores do bairro disse à AFP que a polícia arrombou a porta de sua casa de tal forma que “se partiram todas as janelas e nem esperaram” até que lhes abrissem a porta, explicando que os agentes seguiram imediatamente para o telhado.

Numa escola perto do local da operação policial, os professores ativaram o protocolo de segurança, ordenando a todas as crianças que se deitassem no chão, disse uma funcionária da escola à AFP.

O estado de Jalisco tem registado casos graves de violência, devido ao crime organizado, em particular o cartel de drogas Jalisco New Generation, que as autoridades norte-americanas consideram uma das cinco organizações criminosas internacionais mais perigosas do mundo.