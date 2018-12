ONU anuncia ajuda a países que recebem venezuelanos

A ONU incluiu pela primeira vez a Venezuela no plano humanitário anual de 2019, através do qual ajudará os países da América do Sul e Caribe que recebem refugiados venezuelanos.

“Pretendemos ajudar os países vizinhos da Venezuela a enfrentar as consequências do fluxo de venezuelanos que os procuram”, disse Mark Lowcock, sub-secretário-gera da ONU para os Assuntos Humanitários, hoje em Genebra, na apresentação do plano humanitário global para 2019.

“Estimamos que, em 2019, 3,6 milhões de pessoas precisarão de assistência e proteção, sem que seja previsível o retorno a curto e médio prazo”, diz um relatório da ONU sobre a situação na Venezuela.

O plano de ajuda à Venezuela exigirá um financiamento de 738 milhões de dólares (cerca de 550 milhões de euros), para poder atingir os 2,2 milhões de beneficiários que necessitam de apoio.

Mark Lowcock explicou que praticamente todos os países da América do Sul e vários países do Caribe receberão apoio, que será proporcional ao número de refugiados que recebem.

A ONU diz que reforçará a ajuda à Venezuela nas áreas de saúde e nutrição, podendo alargar o seu plano humanitário, assim haja vontade política das autoridades nacionais.

De acordo com estimativas da ONU, 2,6 milhões de venezuelanos emigraram por causa da crise que atingiu o seu país.

Nos últimos meses, a ONU constatou que a vulnerabilidade dos refugiados se acentuou, depois de a maioria deles ter percorrido milhares de quilómetros durante várias semanas, atravessando vários países até chegar ao seu destino.

A ONU prevê que o fluxo de migrantes e refugiados para outros países da região continuará no próximo ano.

“Isso provocará um impacto na capacidade de absorção das comunidades locais”, concluiu o relatório da ONU sobre a situação na Venezuela.

Sob a designação “Plano Regional de Resposta a Refugiados e Migrantes”, a operação humanitária será realizada pela Organização Mundial para as Migrações (OIM) e pela Agências das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).