Em declarações ao site Sole24Ore, o antigo director geral do Milan, Marco Fassone, disse que o clube tentou a contratação de Cristiano Ronaldo, em 2017. Isto porque Yonghong Li, então proprietário do Milan, via no jogador português uma boa forma de promover o clube na China.

“O senhor Li queria o Cristiano na equipa porque acreditava que ele teria uma grande repercussão no mercado chinês. E o Ronaldo já queria sair do Real Madrid em 2017”, afirmou.

Marco Fassone revelou que em Julho desse ano reuniram com o empresário Jorge Mendes para perceber os custos e a disponibilidade do jogador.

“Convenci o proprietário do clube a desistir do sonho porque o Cristiano era demasiado caro”, avançou.