Nigéria coloca 58 pessoas em isolamento devido a contacto com italiano infectado pelo Covid-19

Cinquenta e oito pessoas que estiveram em contacto com o italiano infectado com o novo coronavírus em Lagos, a capital económica da Nigéria, foram colocadas em quarentena, afirmou hoje o ministro da Saúde, Osagie Ehanire.

A Nigéria, com cerca de 200 milhões de habitantes, foi o primeiro país da África subsariana com um caso positivo do novo coronavírus (Covid-19).

O primeiro caso confirmado de Covid-19 foi um italiano que chegou a Lagos, oriundo de Milão, em 25 de fevereiro, mas antes da confirmação o homem esteve no estado vizinho de Ogun, numa fábrica de cimento.

O italiano está internado, desde sexta-feira, num hospital especializado no tratamento de doenças infecciosas.

O ministro da Saúde declarou que as autoridades estão à procura de todas as pessoas com quem o italiano possa ter estado em contacto, antes de ter sido diagnosticado com o Covid-19, para que estas sejam colocadas em isolamento durante 14 dias.

Até agora foram identificadas 19 pessoas em Lagos e 39 no estado de Ogun, disse o governante.

“A procura de contactos é uma atividade que é realizada por especialistas - epidemiologistas que sabem exatamente que perguntas fazer e como encontrar pessoas”, declarou o ministro.

As autoridades nigerianas continuam à procura de pessoas que possam ter estado em contacto com o paciente italiano, nomeadamente os 156 passageiros que embarcaram consigo na Nigéria.

O número de pessoas para isolamento não foi ainda estimado porque, segundo o ministro, a investigação ainda está em curso.

Devido ao fraco sistema de saúde e à elevada densidade populacional, a Nigéria é considerada um país altamente vulnerável à propagação do Covid-19, afirmou a mesma fonte.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.980 mortos e infetou mais de 87 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 60 países.

Das pessoas infetadas, mais de 41 mil recuperaram.

Além de 2.873 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.