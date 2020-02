Mulher com cancro é a terceira vítima mortal do coronavírus em Itália

Uma mulher, doente oncológica, que estava internada em Cremona, na região da Lombardia, é terceira vítima mortal do coronavírus em Itália, avançou o Correio da Manhã, citando uma notícia da Reuters.

Tal como as duas anteriores, esta vítima encontrava-se no Norte do país, região onde se regista a maior parte dos casos de infecção.

A primeira morte por COVID-19 em Itália foi a de uma mulher de 76 anos, encontrada morta em casa a 50 quilómetros de Milão. Um homem de 78 anos morreu com a infecção perto de Pádua. Tanto a sua esposa como a filha também foram infectadas.

Sobre o número de casos infectados em Itália o Correio da Manhã aponta 150 (112 deles em Lombardia), ao passo que o último Relatório da Organização Mundial de Saúde fala em 143.

Já site da Universidade Johns Hopkins que acompanha em tempo real a evolução do coronavírus em todo o mundo, refere 134 casos e 3 mortos.