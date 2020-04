Moscovo revê processo de circulação em transportes públicos

As autoridades de Moscovo anunciaram a revisão do sistema de autorizações para circulação impostas pelas medidas contra a propagação da pandemia de covid-19, devido às grandes filas formadas nos pontos de controlo no metropolitano da cidade.

Os utilizadores das redes sociais publicaram hoje uma imensa quantidade de fotografias e vídeos que mostram as grandes filas nas estações de metropolitano de Moscovo, no primeiro dia em que entrou em vigor o novo dispositivo de controlo da circulação na cidade e arredores com mais de 12 milhões de habitantes e que obriga à passagem por postos de controlo policiais.

O presidente da Câmara de Moscovo, Serguei Sobianine, ordenou rapidamente a suspensão dos postos de controlo reconhecendo as falhas funcionais do método que entrou hoje em vigor.

A Rússia regista um aumento de casos de infeção com o coronavírus responsável pela covid-19, com 24.490 contagiados e 198 mortos.

“As filas estão a acabar e a situação vai normalizar-se. No futuro, a passagem vai ser feita através de um controlo automático”, disse o presidente da autarquia numa mensagem publicada na rede social Twitter.

As forças policiais que efetuam os controlos nas entradas das estações de metropolitano de Moscovo declararam que as filas se formaram por causa da falta de efetivos, apelando aos moscovitas para manterem uma distância de segurança sanitária.

Os órgãos de comunicação social russos referem, por outro lado, que se verificam congestionamentos no trânsito automóvel por causa dos controlos policiais que verificam os documentos de autorização de circulação.

As autoridades locais lançaram na segunda-feira um sistema de autorizações que podem ser obtidas por via eletrónica, através da internet, para a circulação em viaturas particulares e transportes públicos.

Neste momento, os cidadãos podem sair de casa a pé apenas para abastecimento de géneros alimentícios ou produtos médicos, na zona de residência.

De acordo com as autoridades, foram emitidas desde o início da semana 3,2 milhões de autorizações para circulação em transporte público ou viaturas particulares.