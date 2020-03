Nadine Dorries, uma das ministras da Saúde do Reino Unido, pertencente ao Partido Conservador, revelou que foi diagnosticada com o novo coronavírus.

Em comunicado, a ministra assegura que tomou todas as medidas de precaução assim que soube do diagnóstico. As autoridades de saúde pública do Reino Unido informaram que estão a tentar saber as identidades das pessoas com quem Dorries manteve contacto.