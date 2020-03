Mais de 4.750 mortes em mais de 100 mil casos só na Europa

A Europa superou os 100 mil casos de infecção pelo novo coronavírus, incluindo mais de 41 mil pessoas em Itália, de acordo com uma contagem feita hoje pela AFP, às 17:00, recolhida de fontes nos países afectados.

Com pelo menos 100.470 casos em vários países e territórios, que já provocaram 4.752 mortes, a Europa é o continente mais afectado pela pandemia, à frente da Ásia (94.253 casos, incluindo 3.417 mortes).

No entanto, esse número de casos diagnosticados reflecte apenas uma fracção do número real de infecções, com um grande número de países agora a testar apenas os casos mais graves infectados pela Covid-19.

Em Portugal, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infecção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.

Dos casos confirmados, 696 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 6.061 casos suspeitos até hoje, dos quais 488 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infectadas em Portugal, três recuperaram. De acordo com o boletim, há 8.091 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde. Actualmente, há 24 cadeias de transmissão activas em Portugal.