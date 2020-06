Mais 27 casos em Cabo Verde e total aumenta para 890

Cabo Verde registou hoje mais 27 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, 25 dos quais na ilha do Sal, elevando o total acumulado nacional para 890, desde 19 de março, segundo o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o Ministério informou que o laboratório de virologia da cidade da Praia analisou 123 amostras, referente a 20 de junho, tendo dois dado resultado positivo para a ilha de Santiago (um na Praia e outro no Tarrafal).

Os outros 25 casos positivos foram registados no Sal, a segunda ilha com mais casos diagnosticados no país, depois de Santiago.

Com estes novos casos, o país passa a registar 890, desde 19 de março, nas ilhas de Santiago (719), Sal (98), Boa Vista (57), São Vicente (10), Santo Antão (04) e São Nicolau (02).

Cabo Verde regista ainda oito mortes, enquanto dois doentes foram transferidos para os seus países e 388 foram dados como recuperados pelas autoridades sanitárias.

O país conta neste momento com 493 doentes ativos, que, segundo o Ministério da Saúde, continuam em isolamento institucional mantendo-se estáveis, exceto dois em estado grave.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 464 mil mortos e infetou mais de 8,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.