Jersey com mais 4 casos positivos da Covid-19

Não param de aumentar nestes últimos dias o numero de novos casos da Covid-19 nas ilhas do Canal.

O governo de Jersey, na nota informativa de hoje, disse que têm mais 4 casos positivos do Covid-19, totalizando 217 casos positivos e 3 mortes. O governo da ilha de Guernsey informou que têm 1 caso positivo do Covid-19, totalizando 219 casos positivos e 6 mortes.

As ilhas do Canal têm 436 casos positivos do Covid-19 e 9 mortes no total.

Embora a ilha Jersey tenha quase o dobro da população do que ilha de Guernsey, os números são assustadores.O governo de Jersey decidiu construir um hospital de campanha que irá custar 14,4 milhões de libras para combater esta pandemia.

O aumento dia para dia de casos do coronavírus nas ilhas do Canal está a deixar alarmada a comunidade madeirense.

A comunidade madeirense das ilhas do canal é bastante significativa: residem cerca de 18 mil madeirenses e Jersey e cerca de 1000 em Guernsey.