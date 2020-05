Itália regista 87 mortes e mais de 500 novos contágios nas últimas 24 horas

A Itália registou 87 mortes associados à covid-19 nas últimas 24 horas, número superior ao do dia anterior, tendo reportado mais 516 novos casos da doença, indicam os dados mais recentes da proteção civil italiana.

Segundo a fonte, o total de vítimas mortais associadas ao novo coronavírus ascende a 33.229.

Em relação aos novos casos de contágio, o total das últimas 24 horas, inferior ao do dia anterior, está em linha com o que se passou ao longo da semana, tendo dois terços dos casos sido registados na província da Lombardia (norte), a mais afetada do país.

Segundo a proteção civil italiana, mais de 152.000 pessoas estão curadas, embora cerca de 46.000 continuem a sinalizar positivo nos testes de rastreio.

Dos 46.000 infetados, cerca de 7.000 estão hospitalizados e 475 nos cuidados intensivos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 360 mil mortos e infetou mais de 5,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,3 milhões de doentes foram considerados curados.