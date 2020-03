Irão anuncia mais 43 mortes e eleva o total para 237 no país

O Irão anunciou hoje que mais 43 pessoas morreram após serem contaminadas pelo novo coronavírus (Covid-19), elevando o número total de mortos para 237 entre os 7.161 casos de infecção pelo vírus confirmados no país.

Existem mais de 7.640 casos confirmados do novo coronavírus em todo o Médio Oriente.

O Ministério da Saúde iraniano anunciou hoje os novos dados numa conferência de imprensa, num dia em que as bolsas de valores do Médio Oriente caíram significativamente devido ao surto e os preços do petróleo caíram em níveis nunca vistos desde a Guerra do Golfo de 1991.

A epidemia de Covid-19 foi detectada em Dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.

Cerca de 110 mil pessoas foram infectadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 366 mortos e mais de 7.300 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infecções respiratórias como pneumonia.

Para tentar travar a epidemia, o Governo de Roma colocou cerca de 16 milhões de pessoas em quarentena no Norte do país, afectando cidades como Milão, Veneza ou Parma.