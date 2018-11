Instituição de caridade luso-canadiana necessita de centro de noite

O presidente da Sociedade de Caridade Luso-Canadiana, Jack Prazeres, disse hoje à agência Lusa que a instituição necessita “urgentemente de um centro de noite” dada a idade avançada dos progenitores.

“Precisamos muito urgentemente de um centro de noite porque muitos pais já têm uma certa idade e já não conseguem ter os filhos em casa”, afirmou Jack Prazeres.

A Luso Canadian Charitable Society (LCCS), como é conhecida a instituição, tem actualmente centros em Toronto, Hamilton, e mais recentemente em Mississauga.

“Actualmente, temos listas de espera para os nossos centros de dia em Hamilton e em Toronto. Estamos a precisar de mais espaço”, reconheceu.

O dirigente falava no salão da Local 183, no norte de Toronto, durante a Noite de Habilidades, num espectáculo cultural proporcionado pelos utentes da LCCS.

Para Jack Prazeres é cada vez mais “difícil para utentes de famílias que não correspondam com os requisitos do governo” ficarem colocados em centros governamentais, além disso têm “listas de espera muito longas”.

“Temos que começar a olhar mais para o centro de noite porque temos muitos pais portugueses idosos, com mais de 70 anos e com filhos com 40 ou 50 que não têm um local para os instalar”, alertou.

A Sociedade de Caridade Luso-Canadiana tem a “responsabilidade de tomar conta desses utentes”, esclareceu.

Jack Prazeres apelou ainda a um maior envolvimento com a comunidade e dos políticos locais.

“Estas famílias necessitam de ajuda. Só quem está envolvido é que consegue ver. Há uma grande falta de apoio. Não só de parte da comunidade, mas também dos políticos porque estas pessoas não vão votar, nem fazem protestos. São esquecidos e sofrem muito em casa porque os filhos quando crescem, não tem um local para os colocar”, concluiu.

A Sociedade de Caridade Luso-canadiana, fundada a 3 de Agosto de 2003, abriu as portas em 2007, ajuda famílias com serviços de apoio a adultos com deficiência com 19 ou mais anos, nos dois centros de Toronto e em Hamilton, e em Mississauga (desde 2016), tem cerca de 200 utentes diários.

A maioria dos utentes são portugueses ou lusodescendentes.

Oficialmente, há 429 mil portugueses e lusodescendentes no Canadá (censos 2011), mas calcula-se que existam cerca de 550 mil, estando a grande maioria localizada na província do Ontário. Estima-se que entre 60% a 70 % sejam de origem açoriana.