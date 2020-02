Segundo noticia o matutino canário La Provincia, as Ilhas Canárias foram por um dia o ponto mais poluído de todo o planeta.

“Nem a China nem a Índia. As Ilhas Canárias foram por um dia, neste domingo, o ponto mais poluído do planeta, como consequência directa da intensidade sem precedentes da bruma. Os índices de qualidade do ar nas ilhas atingiram limites “muito perigosos” para a saúde, ontem. Tal facto é indicado pelo Índice Mundial de Qualidade do Ar (AQI), que mede a poluição do ar. Las Palmas alcançou a pontuação mais alta no ranking, 999, e Santa Cruz ficou em segundo (895). Pequim, considerada a cidade mais poluída do planeta, não passou ontem dos 250”, escreve o La Provincia.