Homem que visitou Portugal entre os 13 casos de coronavírus na África do Sul

O número de casos de Covid-19 na África do Sul subiu para 13, entre os quais um homem de 40 anos que regressou de Portugal, anunciou hoje em comunicado o ministro da Saúde, Zweli Mhize.

O ministro indicou que as autoridades de saúde sul-africanas identificaram nos últimos dias seis novos casos de coronavírus no país, que foi atingido pela epidemia em 5 de março, através de um grupo de 10 pessoas que visitou Itália.

Dos primeiros sete que testaram positivos, uma já recuperou da infeção, disse o governante.

Os novos casos de Covid-19 na África do Sul localizam-se em Gauteng (4 casos), província envolvente a Joanesburgo e Pretória; no KwaZulu-Natal (1) e no Cabo Ocidental (1), indica a nota divulgada na rede social Twitter.

O comunicado refere que o homem de 40 anos que visitou Portugal, regressou à África do Sul no passado sábado, 07 de março, sem especificar a sua nacionalidade.

Entre os novos casos confirmados na África do Sul, refere a mesma fonte, estão ainda uma mulher de 33 anos que esteve em Itália e voltou em 01 de março; um casal de 34 (homem) e 33 anos (mulher) que regressou da Alemanha na passada segunda-feira, 09 de março; um homem de 57 anos que viajou pela Áustria e Itália tendo regressado à África do Sul também em 09 de março e outro de 36 anos que visitou vários países, nomeadamente a Alemanha, Áustria, Suíça e Turquia antes de regressar em 09 de março à África do Sul.

As autoridades de Saúde realizaram até hoje 3.642 testes de Covid-19, salienta-se na nota do Ministério de Saúde sul-africano.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos.

Cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 631 mortos e mais de 10.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

Portugal regista 41 casos confirmados de infeção, segundo as últimas informações da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgadas na terça-feira.