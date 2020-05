Hoje é notícia em Portugal e no Mundo

O Dia da Europa, que assinala os 70 anos da “Declaração Schuman”, é celebrado hoje maioritariamente ‘online’, face à pandemia do novo coronavírus, em cerimónias e conferências quer ao mais alto nível quer em iniciativas nacionais e regionais.

O Dia da Europa assinala o aniversário da histórica “Declaração Schuman”, um discurso proferido em Paris, em 09 de maio de 1950, por Robert Schuman, o então ministro dos Negócios Estrangeiros francês, que expôs a sua visão de uma nova forma de cooperação política na Europa.

A sua visão passava pela criação de uma instituição europeia encarregada de gerir em comum a produção do carvão e do aço.

Considera-se que a UE atual teve início com a proposta de Schuman.

Quanto às cerimónias oficiais em Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, abre o dia com uma mensagem em vídeo, para, pouco depois, o Parlamento Europeu (PE), através do Comité Europeu das Regiões (COR) realizar, de manhã no hemiciclo e, à tarde a partir de casa, o fórum ‘online’ “Regiões e Cidades: Vitais para a Recuperação Económica da Europa”, em que participa o presidente da instituição, David Sassoli.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Os músicos Bruno Pernadas, Selma Uamusse e Batida e nove artistas visuais portugueses participam no projeto cultural Rewind, uma das iniciativas ‘online’ do programa deste ano do Dia da Europa.

A iniciativa é o resultado do trabalho de mais de 100 pessoas - artistas, técnicos e outros elementos da sociedade civil - que, embora separadas em espaços físicos distintos, colaboraram para este projeto comum.

A programação arranca às 14:00 (hora de Lisboa) com Leituras Livres. Na conta oficial do gabinete português do Parlamento Europeu serão partilhadas declarações ou histórias pessoais de um grupo de pessoas de diferentes profissões que nunca deixaram de trabalhar no terreno -- enfermeiros, comerciantes, carteiros, jornalistas, camionistas, cozinheiros, polícias, entre outros.

Pelas 16:00, um conjunto de cidadãos europeus procede à leitura das primeiras estrofes do Canto I de “Os Lusi´adas”.

INTERNACIONAL

A província chinesa de Guangdong, que faz fronteira com Macau, e o município de Xangai, reduzem a partir de hoje o nível de alerta sobre a propagação do novo coronavírus.

Xangai e Guangdong, duas das regiões mais populosas da China e com mais ligações ao exterior, reduziram de dois para três o nível de alerta, numa escala de um a quatro, em que o um é o nível máximo.

Será permitido reabrir parques, locais de lazer e outros estabelecimentos públicos, gradualmente, sendo que o acesso vai ser regulado através de sistemas de reserva e com limite de pessoas por espaço.

As autoridades de Xangai, a “capital” financeira do país, alegaram que não há registo de contágio local do novo coronavírus desde 03 de março.

Em 24 de janeiro, Xangai ativou o nível um de alerta, depois de a cidade de Wuhan, onde a doença foi inicialmente detetada, ter sido colocada sob quarentena. Em 24 de março, o município reduziu o alerta para nível dois, que implica o uso de máscara, sobretudo em locais fechados, transportes públicos, unidades de saúde ou escolas.

Nos últimos dias, também a província de Shandong, leste do país, e a província de Henan, no centro, diminuíram o nível de alerta.

Pequim, que se encontrava no nível máximo, passou para o nível dois. A capital chinesa recebe, no final deste mês, a sessão plenária da Assembleia Nacional Popular, o órgão máximo legislativo da China, no mais importante evento anual da agenda política do país.

PAÍS

As marginais do Porto, de Matosinhos e de Leça da Palmeira vão estar condicionadas à circulação automóvel durante o fim de semana, como medida de combate ao contágio e propagação da covid-19.

A Câmara do Porto anunciou que os condicionamentos estarão em vigor no sábado, entre as 14:00 e as 19:00, e no domingo, entre as 09:00 e as 19:00, nas avenidas de Montevideu, do Brasil e de Dom Carlos I, bem como na Rua do Coronel Raul Peres.

A autarquia pretende “aumentar o distanciamento físico entre os transeuntes pelo alargamento da zona pedonal à faixa de rodagem, apenas nestes períodos”, sublinhando que, apesar da passagem de estado de emergência a situação de calamidade, se mantém o dever cívico de recolhimento domiciliário bem como da necessidade de se manterem as medidas de distanciamento físico”

A restrição de acesso não se aplica a moradores, ao transporte público, aos táxis e TVDE, bem como às operações de cargas e descargas/entregas.

A mesma medida será adotada pela Câmara de Matosinhos, ficando condicionado o acesso automóvel à Avenida General Norton de Matos, entre as 14:00 e as 19:00 de sábado, e entre as 09:00 e as 19:00 de domingos e dias feriados, no troço entre a Avenida da República e a confluência da Avenida General Norton de Matos com a Rua Roberto Ivens, com a única exceção do acesso ao parque de estacionamento.

De igual forma será condicionada, nos mesmos horários, a marginal de Leça da Palmeira, ou seja, a Avenida da Liberdade, entre a Rua Belchior Robles e a Avenida dos Combatentes.

As igrejas da Madeira reabrem para celebrações comunitárias da eucaristia e para a oração pessoal, mas com capacidade reduzida a um terço e obrigação de cumprimento de medidas de prevenção, continuando proibida a realização de procissões.

Na sexta-feira, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, salientou que, entre as regras e orientações das autoridades de saúde, é admitido apenas a ocupação de um terço da capacidade do lugar de culto, devendo ser respeitado o distanciamento entre os fiéis aquando das celebrações.

Terão ainda de ser cumpridas a desinfeção obrigatória das mãos dos fiéis com uma solução à base de álcool e gel antes de entrarem na igreja, o uso obrigatório de máscara e, após os atos religiosos, todas as zonas de contacto deverão ser devidamente desinfetadas.

Após as celebrações, todos os fiéis devem regressar a casa sem qualquer convívio no adro ou no espaço comum das igrejas, estando proibidas procissões.

As medidas articuladas com a Diocese do Funchal são de aplicação também em outros espaços de culto que reabrirão igualmente no sábado.