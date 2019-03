Guterres defende conversações diretas entre governo do Afeganistão e talibãs

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, defendeu esta quinta-feira negociações imediatas entre o Governo do Afeganistão e os talibãs, referindo que o momento actual representa “a melhor oportunidade” para resolver uma guerra com 17 anos.

O líder das Nações Unidas frisou, num relatório ao Conselho de Segurança, que um acordo de paz sustentável apenas pode ser alcançado “através de um amplo diálogo interno entre afegãos”.

António Guterres manifestou esperança que os progressos nas conversações entre os Estados Unidos e os talibãs possam conduziram a conversas directas com o governo.

O enviado dos Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, está actualmente a conversar com os talibãs no Catar. As negociações estão na sua segunda semana, aumentando as expectativas de que podem ocorrer alguns progressos.

Apesar dessas conversações, António Guterres diz que a situação de segurança no Afeganistão continua “volátil”, com muitas mortes de civis.