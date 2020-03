Fracos sistemas de saúde potenciam propagação em África

A agência de notação financeira Standard & Poor’s (S&P) alertou hoje que os fracos sistemas de saúde em África vão facilitar a propagação do novo coronavírus, avisando também que o financiamento vai ser mais difícil.

“A transmissão da Covid-19 pode ser acelerada devido aos sistemas de saúde relativamente fracos em África”, lê-se numa nota de análise enviada aos clientes, e a que a Lusa teve acesso.

No documento, que analisa o impacto da propagação do novo coronavírus no continente, os analistas desta agência de ‘rating’ escrevem que “o impacto económico mais imediato virá principalmente da redução das exportações de matérias-primas, remessas, turismo, e um acesso mais restrito aos mercados de capitais e aos investidores”.

Na nota, aponta-se que os riscos “continuam elevados para o continente” devido à incerteza sobre a duração e a severidade da propagação da pandemia, que já afeta 33 países, onde já 633 infetados e 17 mortes a registar, segundo o site da Organização Mundial de Saúde em África.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 84.000 recuperaram da doença.

A China anunciou hoje não ter registado novas infeções locais nas últimas 24 horas, o que acontece pela primeira vez desde o início da pandemia. No entanto registou 34 novos casos importados.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se já por 173 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.978 mortes em 35.713 casos, o Irão, com 1.135 mortes (17.361 casos), a Espanha, com 638 mortes (14.769 casos) e a França com 264 mortes (9.134 casos).

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.