Fórum de Alto Nível África-Europa começa hoje de olhos postos na transformação digital

O Fórum de Alto Nível África-Europa tem hoje início em Viena, capital austríaca, e pretende promover a inovação e digitalização enquanto vectores do desenvolvimento para um maior aproveitamento da transformação digital.

Organizado pelos presidentes do Conselho da União Europeia e da União Africana, o fórum é recebido pela Áustria, que ocupa a presidência rotativa daquele órgão europeu durante a segunda metade de 2018.

De acordo com o programa do evento, o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, e o Presidente ruandês, Paul Kagame, responsáveis pelo Conselho da União Europeia e pela União Africana, respectivamente, idealizaram o fórum como um espaço para líderes europeus e africanos, em conjunto com responsáveis de empresas e outras partes interessadas possam reflectir e actua com base no que deve ser feito para aumentar a prosperidade e competitividade dos dois continentes.

A delegação portuguesa no certame será liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, da secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, e do secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro.