O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, anunciou hoje o apoio à decisão do executivo brasileiro de expulsar do país diplomatas venezuelanos aliados de Nicolás Maduro, tomada na semana passada.

“O secretário Pompeo expressou apoio à liderança contínua do Brasil na procura por uma solução para a crise política e humanitária na Venezuela, incluindo a expulsão de diplomatas aliados de Maduro [Presidente venezuelano] no Brasil”, indicou o gabinete do porta-voz de Pompeo em comunicado.

O apoio norte-americano à decisão brasileira foi transmitido ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, numa reunião que teve hoje, em Washington, com Michael Pompeo.

Na última quinta-feira, o Governo do Brasil, liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro, publicou uma portaria no Diário Oficial da União oficializando a retirada de 12 funcionários da sua embaixada em Caracas, capital da Venezuela, e dos consulados em Ciudad Guayana e Santa Elena do Uairén.

Por outro lado, o executivo de Bolsonaro também informou os funcionários da embaixada venezuelana em Brasília que tinham 60 dias para deixar o Brasil, segundo o jornal O Globo.

Os Presidentes dos Estados Unidos e do Brasil reafirmaram no domingo a “aliança estratégica” entre os dois países e o apoio a Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela.

Num comunicado conjunto divulgado após um encontro no estado norte-americano da Florida, o Presidente norte-americano, Donald Trump, e Bolsonaro “reafirmaram a aliança estratégica entre o Brasil e os Estados Unidos, aprofundando a parceria entre os seus dois países”.

“O Presidente Bolsonaro e o Presidente Trump reiteraram o apoio de seus países à democracia na região, incluindo apoio ao Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, e à Assembleia Nacional da Venezuela democraticamente eleita, no seu trabalho para restaurar a ordem constitucional na Venezuela”, lê-se no comunicado.

Além da Venezuela, na reunião de hoje entre Pompeo e o ministro Ernesto Araújo foram ainda discutidos os resultados do encontro entre os dois chefes de Estado, com foco na expansão do comércio e investimento bilaterais.

“A aliança Brasil-Estados Unidos da América está a tomar forma e a ganhar substância a cada dia. Estamos a criar um eixo Norte-Sul baseado no crescimento económico e compromisso inabalável com a liberdade e democracia”, escreveu Ernesto Araújo na rede social Twitter, após o encontro com o secretário de Estado norte-americano.