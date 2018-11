Espanha obteve acordo sobre Gibraltar e vota a favor do ‘Brexit’

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou hoje que a Espanha alcançou um acordo sobre Gibraltar e votará a favor do ‘Brexit’, saída britânica da União Europeia (UE).

“Acabo de anunciar ao rei de Espanha que a Espanha chegou a um acordo sobre Gibraltar”, disse Sánchez, numa declaração em directo na televisão.

“Por conseguinte, no Conselho Europeu que terá lugar amanhã (domingo), a Espanha retira o veto e votará a favor do ‘Brexit’”, acrescentou, explicando que a União Europeia (UE) e o Reino Unido aceitaram as exigências que Madrid tinha feito.

A declaração de Sánchez foi feita depois de intensas negociações que continuaram hoje entre Londres, Madrid e Bruxelas.

A determinação de Espanha em obter “garantias” sobre o futuro de Gibraltar tinha lançado dúvidas sobre o sucesso da cimeira europeia de domingo sobre o ‘Brexit’, destinada a aprovar um acordo histórico de separação entre a UE e o Reino Unido.

Após 17 meses de negociações, as duas partes conseguiram chegar a um entendimento para a retirada do Reino Unido e depois a uma declaração política sobre as futuras relações entre as duas partes, mas nos últimos dias as exigências espanholas surgiram como um obstáculo inesperado à aprovação unânime do acordo.

A Espanha tinha manifestado o seu descontentamento com a falta de clareza do texto acordado entre a UE e o Governo de Londres sobre o futuro de Gibraltar, um território britânico situado no extremo sul da Península Ibérica, mas cuja soberania é reivindicada por Espanha.

Sánchez tinha advertido que a Espanha imporia “o seu veto ao acordo” sobre o ‘Brexit’ se a exigência de Madrid não fosse satisfeita.

Para Madrid, é fundamental que qualquer assunto sobre Gibraltar seja sempre negociado entre Espanha e o Reino Unido e qualquer acordo sobre esta questão deve ter o visto prévio espanhol.