Dois mortos e cinco feridos em atentado no Paquistão

A polícia do Paquistão anunciou hoje que uma bomba explodiu junto a uma estrada na cidade de Karachi, no sul do país, causando pelo menos dois mortos e cinco feridos.

Ameer Sheikh, oficial da polícia paquistanesa, explicou que a explosão ocorreu numa zona onde funciona um mercado improvisado, que tinha dezenas de pessoas no local no momento do incidente.

Segundo o responsável policial, as autoridades estão a investigar a ocorrência, que ainda não foi reivindicada por nenhum grupo.

Karachi é a capital da província de Sindh, no sul do Paquistão, onde grupos islâmicos ilegais mantêm uma presença.