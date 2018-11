‘Dili Post’ nasceu como novo diário em papel no mercado timorense

“Dili Post” é o nome de um novo diário lançado hoje no mercado timorense, onde vai competir com vários outros jornais e publicações ‘online’, e que pretende segundo o seu responsável contribuir para o desenvolvimento nacional.

“O Dili Post inicia o seu trabalho. Queremos contribuir para o desenvolvimento da nação no setor dos media”, explicou Fernando Silva, proprietário e diretor da nova publicação.

“Há muitos órgãos de comunicação social, tanto media tradicional como ‘online’. E é claro que é um risco, mas eu acho que é importante tentar e contribuir”, disse, adiantando que entra no mercado com “espírito patriótico”.

Com o cabeçalho decorado com uma foto do Cristo Rei de Díli, que segura entre as suas mãos o desenho de um mapa de Timor-Leste, o jornal arranca sob o mote “Habelar no Haburas Democracia” (Juntos a Aumentar a Democracia).

O novo jornal arranca com uma equipa de menos de 30 elementos e uma edição com apenas 12 páginas e para já apenas em tétum e indonésio.

“O investimento não é fácil, precisamos de recursos humanos, capital e oportunidade. Vamos apostar na formação dos jornalistas para fortalecer o seu trabalho. Queremos convidar peritos internacionais para ajudar na formação dos jornalistas”, explicou.

De acordo com o diretor, o apoio do Governo em termos de publicidade é bem-vindo e a aposta tem que ser dos empresários.

“Precisamos de apoio do Governo em termos de publicidade, mas não queremos estar dependentes do Governo. O setor privado tem que procurar mecanismos para não depender do Governo”, explicou.

O novo diário é propriedade do Grupo Divita, “totalmente timorense” que inclui investimento em gasolineiras, táxis e transportes, incluindo a representação em Timor-Leste da companhia área Citilink, que voa entre Díli e Denpassar, na Indonésia.

A primeira edição dedica grande parte da capa aos incidentes da madrugada de domingo, em Díli, em que agentes policiais fora de serviço mataram a tiro três jovens, numa festa.

O jornal tem cores na primeira e última página e é a preto e branco no interior.