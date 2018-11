Dezoito migrantes resgatados no Canal da Mancha

Dezoito migrantes, sete num primeiro barco e onze num segundo, foram resgatados na madrugada de hoje quando tentavam chegar a Inglaterra através do canal da Mancha, informou a administração marítima da Mancha e do Mar do Norte.

“Todos estão sãos e salvos. Sete migrantes, seis homens e uma mulher, foram entregues à força de fronteira britânica e os outros onze, do segundo barco, estavam a caminho de Calais para serem entregues à polícia de fronteira francesa (PAF)”, disse à agência de notícias francesa AFP um porta-voz da administração marítima francesa.

Segundo a mesma fonte, por volta da meia-noite, um rebocador da marinha francesa “avistou uma embarcação no mar”.

Posteriormente, um navio francês da polícia de fronteira resgatou da embarcação avistada sete migrantes, sendo seis homens e uma mulher.

As autoridades francesas disponibilizaram para este resgate uma aeronave da patrulha marítima, um helicóptero, um rebocador e um navio de patrulha.

Por volta das 02:00 (hora local, 01:00 em Lisboa), um ‘ferry’ alertou as autoridades depois de descobrir outro barco a caminho da Inglaterra e que estava em perigo, com onze imigrantes a bordo.

“Todas as pessoas foram resgatadas por um navio de patrulha da alfândega, a nordeste de Cape Gris-Nez”, disse a porta-voz.

Os onze migrantes resgatados iriam ser entregues ao PAF na manhã de hoje.

As boas condições atmosféricas (lua cheia, mar calmo) poderão explicar esta dupla tentativa.

A 13 de novembro, 17 migrantes iranianos, incluindo três menores, já tinham atravessado o canal num barco de pesca roubado em Boulogne-sur-Mer, quando foram intercetados perto de Dover (Inglaterra).

A densidade de tráfego de navios, as correntes fortes, os cardumes, o vento constante e a temperatura da água fazem com que a travessia do Estreito de Pas-de-Calais (distância mínima de 33 km até a Inglaterra) seja muito difícil e extremamente perigosa.

De acordo com a prefeitura marítima, houve 23 tentativas de travessias de barco “improvisadas” em 2016 e 13 em 2017.