Covid-19 já matou 4.566 pessoas no Mundo e infectou mais de 124.101

O número de pessoas infectadas desde Dezembro pelo novo coronavírus no mundo aumentou para 124.101 e o número de mortes subiu para 4.566, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France-Presse (AFP), com dados actualizados às 17:00 de hoje.

Citando fontes oficiais, a AFP refere que, no total, foram registadas em 113 países e territórios 6.761 novas contaminações e mais 315 mortes desde o balanço das 17:00 de terça-feira.

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, teve 80.778 casos e 3.158 mortes, tendo 61.475 pessoas sido curadas desde essa altura.

Entre as 17:00 de terça-feira e as 17:00 de hoje foram anunciadas 24 novas infecções e 22 novas mortes no país.

Em outras partes do mundo, foram registados 43.323 casos (6.737 novos) até às 17:00 de hoje, incluindo 1.408 mortes (293 novas).

Os países mais afectados depois da China são Itália, com 12.462 casos (2.313 novos) e 827 mortes, o Irão, com 9.000 casos (958 novos) e 354 mortes, a Coreia do Sul 7.755 casos (242 novos) e 60 mortes, e Espanha, com 2.128 casos (506 novos) e 47 mortes.

Desde terça-feira às 17:00, a Albânia, a Suécia, a Irlanda, a Bélgica, o Panamá e a Bulgária registaram as primeiras mortes no seu território. Brunei, Honduras, Bolívia, Costa do Marfim e Turquia confirmaram os primeiros casos.

A Ásia contabiliza até agora 90.535 casos (3.236 mortes), a Europa 22.307 casos (930 mortes), Médio Oriente 9.876 casos (364 mortes), Estados Unidos e Canadá 989 casos (29 mortes), América Latina e Caribe 148 casos (2 mortes), Oceania 129 casos (3 mortes), África 117 casos (2 mortes).

Este balanço da AFP foi elaborado com dados recolhidos junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em Portugal, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) actualizou hoje o número de infectados, que registou o maior aumento num dia (18), ao passar de 41 para 59.

A região Norte continua a registar o maior número de casos confirmados (36), seguida da Grande Lisboa (17) e das regiões Centro e do Algarve (três cada).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou hoje a doença Covid-19 como pandemia.