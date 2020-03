Coronavírus motiva envio de primeira equipa e assistência médica para o Irão

A Organização Mundial de Saúde (OMS) enviou hoje uma primeira equipa de médicos e várias toneladas de equipamentos médicos para o Irão, fortemente atingido pelo novo coronavírus.

Teerão anunciou hoje que a epidemia causada pelo novo coronavírus provocou a morte de mais 12 pessoas, elevando para 66 o número de mortos, de um total de 1.501 pessoas infetadas.

A assistência e a equipa da OMS serão transportadas num avião militar dos Emirados Árabes Unidos, indicou Robert Blanchard do gabinete da OMS no Dubai, durante uma conferência de imprensa no aeroporto internacional Al Maktoum.

“O voo transportará 7,5 toneladas de equipamentos e materiais médicos, principalmente produtos necessários para a prevenção e controlo de infeções para apoiar as equipas de saúde no Irão”, explicou a mesma fonte.

A carga inclui testes de despistagem, luvas e máscaras cirúrgicas.

“A procura excedeu largamente as nossas reservas disponíveis e estamos com dificuldades em obter mais equipamentos”, alertou Blanchard.

A equipa médica é composta por seis médicos, epidemiologistas e especialistas em laboratório, acrescentou Robert Blanchard, especificando que se trata da primeira equipa da OMS a ser enviada para o Irão desde o surgimento da doença no país.

É “a maior carga enviada para combater o coronavírus”, realçou Nevien Attalla, responsável pelas operações da OMS.

Obter uma autorização para entrar no Irão é um “desafio”, acrescentou Attalla.

Os Emirados disponibilizaram um dos seus aviões militares para transportar a carga, apesar das relações tensas com o Irão. Os Emirados são aliados da Arábia Saudita, rival regional do Irão.

“A ajuda deve chegar a todas as pessoas (...)”, declarou Mohammed al-Shamsi, subsecretário de assuntos humanitários dos Emirados Árabes Unidos.

Os países do Golfo impuseram restrições de viagens de e para a República Islâmica do Irão.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro de 2019, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.000 mortos e infetou mais de 87 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 60 países.

Das pessoas infetadas, mais de 41 mil recuperaram.

Além de 2.873 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.