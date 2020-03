Coronavírus motiva adiamento do jogo Estrasburgo-PSG

O jogo Estrasburgo-Paris Saint-Germain, da 28.ª jornada da Liga francesa de futebol, agendado para sábado, foi adiado devido ao surto de covid-19, anunciou hoje a Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP).

“Seguindo uma ordem do município de Bas-Rhin [na antiga região da Alsácia], relativa à disseminação do novo coronavírus, o encontro Estrasburgo-Paris Saint-Germain será adiado para uma data posterior”, refere a LFP em nota emitida no site oficial.

A cidade francesa de Estrasburgo fica localizada na região Bas-Rhin, junto à fronteira com a Alemanha.

Esta é a primeira partida do campeonato francês adiada devido à epidemia de Covid-19 provocada por um novo coronavírus.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou 3.456 mortos e infetou mais de 100 mil pessoas em 92 países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 55 mil recuperaram.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou 13 casos de infeção.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.