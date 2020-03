Coronavírus já matou mais de 4 mil

A epidemia de Covid-19, que foi detectada em Dezembro, na China, já provocou mais de quatro mil mortos entre mais de 113 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios.

Em síntese fica o balanço das notícias conhecidas nas últimas horas:

DGS ouvida hoje no parlamento sobre medidas contra a epidemia

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, é ouvida hoje no parlamento sobre as medidas de prevenção e de combate ao novo coronavírus, numa altura em que a epidemia está a aumentar e Portugal regista pelo menos 39 infeções.

A audição de Graça Freitas na Comissão Parlamentar de Saúde foi pedida pelo Bloco de Esquerda e pelo PSD, que quer “obter esclarecimentos sobre as medidas que estão a ser tomadas com vista a defender a saúde pública e a proteger a saúde dos cidadãos e da comunidade face à probabilidade de propagação do novo coronavírus”.

Esta audição ocorre numa altura em que a epidemia do novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19, tem vindo a aumentar e já atinge mais de 110 mil pessoas, com cerca de quatro mil mortes, em mais de 100 países e territórios.

Em Portugal, registaram -se mais de 300 casos suspeitos e 39 infeções confirmadas.

Outro assunto a abordar na audição da diretora-geral da Saúde, por requerimento do PSD e do BE, é “o aumento da taxa de mortalidade materna” e sobre “o agravamento das taxas de mortalidade materna e infantil”.

O PSD quer ainda “obter informação detalhada, rigorosa e atualizada sobre as reais condições de segurança dos profissionais de saúde”.

Número de novos casos volta a cair na China

A China voltou hoje a registar uma queda no número de novos casos de infeção, 19, face a 40 no dia anterior, ao mesmo tempo que ocorreram 17 mortes, quase todas na cidade de Wuhan, epicentro da epidemia.

Até à meia-noite de segunda-feira (16:00 horas de domingo, em Lisboa), a China continental, que exclui Macau e Hong Kong, contabilizava, no total, 80.754 infetados e 3.136 mortos devido ao novo coronavírus.

Quase 60.000 pacientes receberam alta após superarem a doença, até à data, segundo a Comissão Nacional de Saúde da China.

Todas as mortes recentes ocorreram na província de Hubei, epicentro da epidemia, que concentra 17 dos 19 casos novos, e onde várias cidades foram colocadas sob quarentena, com entradas e saídas interditas.

No total, Hubei soma 3.024 mortes e 67.760 casos confirmados.

Nas últimas 24 horas foram confirmados dois casos “importados” de fora do país; um em Pequim e outro em Cantão.

Segundo dados oficiais, desde o início do surto, mais de 675.338 pessoas que tiveram em contacto próximo com os infetados foram acompanhadas, entre as quais 16.982 permanecem sob observação.

Uma das prioridades das autoridades chinesas é agora “protegerem-se contra a importação” de infeções de outros países.

Coreia do Sul regista 131 novos casos e mais três mortes

A Coreia do Sul anunciou 131 novos casos e mais três mortes causadas pelo Covid-19 nas últimas 24 horas, registando o menor número de infeções em duas semanas, o que parece indicar uma desaceleração do surto.

No total, aquele país asiático contabiliza 7.513 infetados e 54 vítimas fatais, com a taxa de mortalidade do vírus a permanecer baixa, em 0,7%, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças Contagiosas da Coreia do Sul.

Na segunda-feira, 81 pessoas receberam alta, elevando o total para 247.

Mais uma vez, a maior parte das infeções detetadas nas últimas 24 horas ocorreu no foco principal do país, na cidade de Daegu (130 quilómetros a sudeste de Seul) e na província circunvizinha de Gyeongsang do Norte, onde se registaram 102 dos 131 novos casos.

Em Daegu, pela primeira vez o número de infetados detetados diariamente na cidade não chegou aos 100, algo que não acontecia desde 22 de fevereiro.

Uma das razões estará associada às verificações sistemáticas realizadas aos membros da seita Shincheonji, cuja sede em Daegu é o epicentro do surto na cidade (mais de 60% dos casos têm um vínculo direto com o grupo religioso).

O país asiático já testou 202.631 pessoas (o que significa mais de 3.900 testes por milhão de habitantes, o maior volume até agora no mundo), com as autoridades a manterem 18.452 pessoas em quarentena a aguardarem os respetivos resultados.

Parlamento Europeu debate resposta da UE em sessão ‘minimalista’

O Parlamento Europeu debate hoje com a Comissão e o Conselho a resposta da União Europeia ao surto de Covid-19, numa sessão plenária reduzida a um só dia, em Bruxelas, precisamente devido à epidemia do novo coronavírus.

Na segunda-feira, dia em que era suposto ter início a sessão plenária -- que já havia sido transferida de Estrasburgo para Bruxelas devido à situação crítica naquela região de França -, a Conferência de Presidentes do PE decidiu reduzir os trabalhos, previstos até quinta-feira, para uma só jornada, e sem votações no hemiciclo, como medida sanitária de prevenção.

“O Parlamento Europeu quer permanecer aberto e dar continuidade aos seus trabalhos, mas temos de tomar todas as precauções necessárias e reduzir ao mínimo as atividades”, justificou o presidente da assembleia, David Sassoli, ao anunciar as alterações à agenda da sessão plenária.

Além do adiamento de todas as votações previstas, serão realizados apenas os debates que o presidente do PE e os líderes dos diferentes grupos políticos consideraram “prioritários”.

Logo de manhã terá lugar uma discussão sobre o surto de Covid-19, o ponto da situação e a garantia de uma resposta europeia coordenada ao impacto do novo coronavírs sobre a saúde, a economia e a nível social.

Da parte da tarde, os debates serão sobre o Quadro Financeiro Plurianual da UE para 2021-2027 -- à luz do fracasso do Conselho Europeu extraordinária de 20 e 21 de fevereiro último -- e sobre a crise migratória na fronteira greco-turca e a resposta comum da União.

Vietname alarga suspensão da isenção de visto a oito países europeus

O Vietname alargou hoje a suspensão da isenção de visto para viajantes de oito países europeus, de forma a conter a epidemia do novo coronavírus.

De acordo com um comunicado do Governo de Hanói, o primeiro-ministro, Nguyen Xuan Phuc, assinou na segunda-feira a diretiva a cancelar a isenção de visto para cidadãos da Espanha, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia, Alemanha, França e Reino Unido.

Essa restrição soma-se aquela que já tinha sido imposta a cidadãos italianos há uma semana e aos sul-coreanos desde 29 de fevereiro, bem como a obrigação definida desde sábado de se preencher um questionário sobre as condições de saúde e os locais visitados por todos os viajantes, incluindo os vietnamitas.

Até agora, o Vietname registou 31 infeções pelo coronavírus, 16 das quais já recuperadas. Do total de infetados, 15 foram detetados desde sexta-feira, casos importados da Europa e da Coreia do Sul.

Papa adia para 2021 visita planeada para este ano a Timor-Leste

O Papa Francisco adiou para 2021 uma visita oficial prevista para este ano a Timor-Leste devido à propagação do Covid-19, informou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros timorense.

Dionísio Babo Soares disse à Lusa que a confirmação do adiamento da visita, que incluía ainda vários outros países na região, incluindo a Indonésia, foi dada numa carta oficial entregue pelo encarregado de Negócios do Vaticano em Timor-Leste, Marco Sprizzi.

“Recebemos uma notificação ontem [segunda-feira] do Santo Padre a dizer que lamentavelmente não pode viajar este ano. A visita ficará adiada para 2021, mas a data está ainda por ser marcada”, referiu.

A carta, assinada por Marco Sprizzi, e a que a Lusa teve acesso, nota que o adiamento se deve “à lamentável e ainda crescente difusão do vírus Covid-19” e a “incerteza de poder garantir nos próximos meses a adequada organização” da deslocação.

“Foi decidido adiar mencionada visita para o próximo ano em data a ser definida”, refere-se no texto.

Sprizzi explica que a visita “não foi cancelada, mas apenas adiada com vista a um tempo mais propício”.

O programa da visita do Papa Francisco a Timor-Leste incluía, entre outros, encontros com o Presidente e com o ex-Presidente Xanana Gusmão.