Consulado-geral de Portugal em Londres recebe modernização tecnológica

O Consulado-Geral de Portugal em Londres recebe, a partir desta semana, medidas para a modernização tecnológica dos serviços, entre as quais dispositivos para recolha de dados biométricos para a emissão de documentos, informou hoje o Governo.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, referiu à Lusa que a implementação destas medidas “traduz-se no prosseguimento do esforço que foi feito durante este ano, relativamente à aquisição de quiosques móveis”, que permitem reunir dados dos cidadãos nas vertentes Cartão do Cidadão, Passaporte e Vistos, e assim “reduzir o tempo de atendimento”.

Em 2017, o Governo adquiriu 56 novos equipamentos que permitem a recolha de dados biométricos, num investimento de 340 mil euros, e “prevê-se a aquisição de mais 25 no primeiro trimestre de 2019”.

“Há já vários postos que estão a receber os quiosques”, disse José Luís Carneiro.

Além destes dispositivos, adquiriram-se neste ano 650 computadores para os postos consulares e diplomáticos em que se constata uma efetiva necessidade.

“Temos vindo a desenvolver e qualificar as condições para o atendimento, nomeadamente no posto consular de Londres”, acrescentou José Luís Carneiro, acrescentando que o posto na capital inglesa “tem agora capacidade para 200 marcações por dia”.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas sublinhou que a modernização no Consulado-geral de Londres tem como objetivo melhorar o atendimento, através também do “aperfeiçoar de respostas tecnológicas, que visam garantir uma maior fiabilidade nas marcações, no atendimento”.

“Houve já um conjunto de melhorias empreendidas durante o ano de 2017 e 2018. Temos vindo a desenvolver uma experiência de centro de atendimento consular, que realizou já mais de 12 mil atendimentos e que entrou em funcionamento em meados deste ano. Essa experiência vai ser extensível a outros postos”, referiu.

O governante salientou que a intervenção no Consulado-Geral de Londres “enquadra-se no conjunto de reforço de meios humanos e capacitação dos postos consulares em termos tecnológicos”.

Desde 2016 que o Consulado-geral de Londres recebeu 12 novos colaboradores, estando agora em curso a contratação de outros dois, enquanto o posto consular de Manchester recebeu seis trabalhadores.