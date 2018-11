Começa companha para eleições na Andaluzia que serão teste para Governo de Madrid

A Andaluzia, maior Comunidade Autónoma espanhola, quase do tamanho de Portugal, inicia na sexta-feira a campanha para as eleições regionais, que vão ser decisivas para o futuro do Governo minoritário do PSOE em Madrid.

A consulta é vista como um teste importante para se saber a tendência de votação nos partidos nacionais, nomeadamente no PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), o segundo partido no parlamento, mas que conseguiu reunir os votos necessários para governar, e no Partido Popular (PP, direita) a primeira força política nacional.

Os socialistas asseguram querer cumprir a legislatura até ao fim (2020), mas um bom resultado nas eleições regionais de 02 de dezembro próximo poderia levar o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, a arriscar a marcação de eleições antecipadas em 2019.

Uma sondagem publicada na quarta-feira pelo Centro de Investigação de Investigações Sociológicas (CIS), um organismo estatal que organiza este tipo de estudos, indica que o PSOE ganharia as eleições na Comunidade Autónoma com 37,41% dos votos e ficaria com 45-47 deputados regionais (47 atualmente).

Em seguida, haveria três forças políticas “empatadas”: ‘Adelante Andalucía’ (uma coligação entre os partidos de extrema-esquerda Podemos e Esquerda Unida) com 19,34%, o PP com 18,66 % e o Cidadãos (direita liberal) com 18,55%.

O PP baixaria dos atuais 33 deputados regionais para 20-22, igualando o Cidadãos que subiria dos agora nove, enquanto ‘Adelante Andalucía’ chegaria aos 20 (os mesmos que têm atualmente os dois partidos que compõem a coligação) e o partido de extrema-direita VOX entraria na assembleia com um lugar.

A líder regional e candidata do PSOE, Susana Díaz, justificou, em setembro passado, a decisão de antecipar a ida às urnas com a falta de estabilidade do seu executivo, depois de o Cidadãos ter retirado o apoio que há três anos dava aos socialistas, em minoria no parlamento regional, acusando-os de não cumprirem as medidas negociadas de regeneração democrática.

As próximas eleições regionais vão ter lugar quatro meses antes do final da legislatura.

As quatro regiões históricas espanholas (Andaluzia, Catalunha, País Baixo e Galiza) têm autonomia na marcação de eleições regionais.

A atual legislatura na Comunidade Autónoma da Andaluzia começou em março de 2015 e foi marcada, entre outros aspetos, pelo aparecimento no parlamento regional dos dois novos partidos espanhóis -- Podemos e Cidadãos -- que fizeram os socialistas perder a maioria absoluta que historicamente sempre tiveram na região e obrigado Susana Diaz a negociar para manter a estabilidade governativa.

A líder regional, apoiada pelos históricos do PSOE e pela maioria das federações regionais do partido, foi a grande derrotada das eleições internas para secretário-geral, ganhas em 2017 por Pedro Sánchez, que desde 02 de junho do corrente ano é o chefe do Governo espanhol.

A Comunidade Autónoma da Andaluzia, com mais de 87 mil quilómetros quadrados, é a segunda maior de Espanha (a primeira é Castela e Leão) e tem quase o tamanho de Portugal (92 mil).

Por outro lado, a região é a mais populosa de Espanha com mais de oito milhões de habitantes (Portugal tem mais de 10 milhões), fazendo fronteira com os distritos portugueses de Beja e Faro.

No parlamento em Madrid (Congresso dos Deputados) os socialistas têm apenas 84 deputados num total de 350 e o Unidos Podemos -- o seu principal apoio - 67, com as últimas sondagens a indicarem que os partidos de esquerda ainda não conseguiriam assegurar uma maioria estável, apesar da subida das intenções de voto no PSOE.