China regista oito novos casos de infecção pelo novo coronavírus de pessoas que regressaram de Itália

A China registou oito casos de infecção pelo novo coronavírus em pessoas que regressaram de Itália, aumentando o medo de uma nova contaminação do país, que é o foco precursor da epidemia deste vírus.

Esses casos foram identificados na província de Zhejiang no leste da China, entre chineses que regressaram de Itália na semana passada.

As autoridades locais confirmaram hoje que sete pessoas estão infetadas, após anunciar um primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus na segunda-feira.

Todos os infetados trabalhavam em Bergamo, no nordeste de Milão, no mesmo restaurante.

Essas novas contaminações na China em pessoas que regressam do estrangeiro suscitam receios de uma nova contaminação pelo novo coronavírus, que atinge a China desde o final de dezembro.

O país tem pelo menos 13 casos de contaminação de chineses que regressaram do estrangeiro, segundo os meios de comunicação locais.

Quatro casos confirmados são de pessoas que vieram do Irão - dois pacientes em Pequim e dois na região de Ningxia (norte) -, um paciente está na cidade de Shenzhen (sul), e uma outra pessoa que estava no Reino Unido e regressou à China via Hong Kong.

A China implementou uma série de medidas para tentar impedir que os seus esforços de contenção sejam aniquilados pelo contágio introduzido no país.

Os viajantes que chegam a Pequim dos países afetados pelo vírus - incluindo Coreia do Sul, Itália, Irão e Japão - devem ficar em quarentena por 14 dias, informou hoje um secretário adjunto da capital durante uma conferência de imprensa.

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.100 mortos e infetou mais de 90.300 pessoas em cerca de 70 países e territórios, incluindo duas em Portugal.