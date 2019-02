Centenas de pessoas impedidas de regressar a casa após apagão eléctrico na Venezuela

Uma avaria no sistema de comboios, impediu, na noite de sexta-feira, centenas de pessoas de regressarem às suas casas.

A avaria, paralisou o transporte entre a estação de comboios de La Rinconada e as localidades venezuelanas de Charallave e Los Valles del Tuy, 60 quilómetros a sul da capital.

A falha, segundo explicaram vários utilizadores à Agência Lusa, teve lugar depois do apagão que ao começo da tarde de sexta-feira deixou mais de metade da cidade de Caracas às escuras, inclusive o palácio presidencial de Miraflores.

Depois de mais de quatro horas à espera que o serviço fosse reactivado e em meio de queixas contra o Governo do Presidente Nicolás Maduro, os ânimos exaltaram-se, registando-se alguns confrontos com as forças de segurança.

“Depois disso, começaram a chegar muitos polícias nacionais, dezenas de pessoas foram detidas. Algumas delas receberam tiros de borracha e outras foram golpeadas na cabeça”, explicou uma pessoa no local à Lusa.

Pelas 22 horas locais, segundo constatou a Agência Lusa, havia um inusitado número de passageiras nas vias de acesso, dezenas de polícias e várias viaturas policiais.

Um importante número de pessoas caminhavam em direcção à auto-estrada Valle-Coche, com a esperança de conseguir boleia.

Por outro lado, várias pessoas subiam a viaturas particulares, algumas delas a optarem por permanecer em hotéis da capital.

Na Venezuela são cada vez mais frequentes os apagões eléctricos, uma situação que se registava principalmente no interior do país, mas que agora também ocorre na capital e que afecta o transporte superficial e o subterrâneo.

Na superfície é perceptível a cada vez maior a aglomeração de pessoas, durante o dia, junto das paragens de autocarros, devido a que a crise económica e a falta de peças de reposição têm forçado muitos motoristas a paralisar as suas viaturas.

Na Venezuela os motoristas são proprietários dos autocarros que conduzem e agrupam-se em “linhas” e “rotas”.