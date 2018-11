Busto de Emanuel Santos sobre Ronaldo em curta-metragem no festival de Berlim

A curta-metragem ‘The Ronaldo.Over’ foi seleccionada para o Festival Internacional, que irá decorrer em Berlim. Trata-se de uma ‘curta’ que envolve Emanuel Santos, escultor madeirense que, depois de fazer o famoso busto de Cristiano Ronaldo para o Aeroporto da Madeira, foi desafiado pelo Bleacher Report Football a tentar fazer tudo de novo. Isto depois de muitas pessoas terem criticado o facto de o busto não estar parecido com o craque português.

Ao DIÁRIO, Emanuel Santos disse que está orgulhoso por esta curta-metragem ter sido seleccionada para aquele festival de ‘curtas’.

“É sempre bom ver o nosso trabalho reconhecido, apesar de tudo. Por isso, estou muito orgulhoso”, afirmou.

Recorde-se que, actualmente, o Aeroporto da Madeira possui um novo busto. Na altura, o escultor madeirense não foi informado da retirada do seu trabalho e chegou mesmo a ir ao aeroporto para verificar com os seus próprios olhos o que tinha acontecido, tendo dado de caras com outro busto, que não o seu.

Depois, foi tornado público, por Duarte Ferreira, director do Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo, que a substituição do busto do futebolista foi pedida pela família Aveiro, através do Museu CR7.

Mais tarde, Hugo Aveiro, irmão de Cristiano Ronaldo, disse que o busto de Emanuel Santos iria ficar guardado no escritório do museu [CR7] e que o novo teria sido feito por um escultor espanhol.