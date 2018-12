‘Brexit’ domina última plenária de 2018 do Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu (PE) inicia na segunda-feira, em Estrasburgo, a última sessão plenária do ano com a agenda dominada pelo ‘Brexit’ e a entrega do prémio Sakharov a representantes do cineasta ucraniano Oleg Sentsov, detido na Rússia.

Na quarta-feira, os eurodeputados vão debater o ponto de situação do processo de separação entre o Reino Unido e a União Europeia, um dia depois da votação pelo Parlamento britânico do entendimento a que os dois blocos chegaram no que respeita ao acordo de saída e relações futuras.

No mesmo dia, o PE entrega o prémio Sakharov -- que celebra a liberdade de pensamento - ao realizador de cinema ucraniano Oleg Sentsov, que se encontra detido na Rússia e que será representado em Estrasburgo pela sua prima, Natalya Kaplan, e pelo seu advogado, Dmitriy Dinze.

Na véspera, os eurodeputados vão debater com o presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, os temas em agenda para o Conselho Europeu de quinta e sexta-feira, nomeadamente o orçamento da UE pós-2020, o mercado único, a migração e as relações externas, incluindo a crise entre a Ucrânia e a Rússia.

Em seguida, o PE vai debater com o Conselho da UE e a Comissão os resultados da última reunião dos ministros das Finanças do euro, com destaque na reforma da União Económica e Monetária, cujos moldes deverão ser decididos na Cimeira do Euro, que se realiza na sexta-feira.

O orçamento da UE para 2019, acordado esta semana entre o PE e o Conselho, será votado na quarta-feira.