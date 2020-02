O Brasil confirmou hoje o segundo caso positivo de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), um paciente que apresentou sintomas após regressar de Itália, revelou o Ministério brasileiro da Saúde.

Segundo o ministério, o paciente apresentava febre, dores musculares e dores de cabeça, foi tratado no Hospital Albert Einstein e, como o seu quadro clínico era estável, recebeu orientação para quarentena em casa, acompanhado pela esposa.

O paciente tem 32 anos e chegou quinta-feira ao país, vindo de Milão na companhia da esposa, que não tem problemas de saúde.

O Ministério da Saúde afirma que, apesar de dois casos positivos registados no país, “não há evidências de circulação de vírus no território nacional”.

Na quarta-feira, foi confirmado o primeiro caso positivo de contágio no Brasil: um homem com 61 anos, residente em São Paulo, que viajou sozinho em trabalho entre os dias 9 e 21 de fevereiro para a região da Lombardia, no norte de Itália.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.916 mortos e infetou mais de 84 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 57 países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.

Além de 2.835 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

Dois portugueses tripulantes de um navio de cruzeiros encontram-se hospitalizados no Japão com confirmação de infeção.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou 59 casos suspeitos de infeção, dois dos quais ainda estavam em estudo na sexta-feira.

Os restantes 57 casos suspeitos não se confirmaram, após testes negativos.

A DGS manteve na sexta-feira o risco da epidemia para a saúde pública em “moderado a elevado”.