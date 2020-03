Balanço de mortos devido ao novo coronavírus sobe para 41 em Itália

O balanço de mortos devido ao novo coronavírus em Itália subiu para 41, depois de o governo da Lombardia informar que naquela região as mortes ascenderam de 24 para 31 pessoas.

O conselheiro para o Bem-Estar Social da Lombardia, Giulio Gallera, informou na noite de domingo que naquela região, o principal foco do coronavírus na Itália, já foram registadas 31 mortes.

Os últimos dados da Proteção Civil italiana na tarde de domingo registavam 1.694 infetados.

Os funcionários do governo regional serão examinados depois de um de seus membros, o conselheiro de Desenvolvimento Económico, Alessandro Mattinzoli, ter acusado positivo para o novo coronavírus nos testes que realizou, de acordo com as informações hoje divulgadas.

“O nosso colega Alessandro Mattinzoli deu positivo para o novo coronavírus e, consequentemente, todo o conselho será submetido a testes de avaliação. Por esse motivo, somos forçados a adiar a visita aos hospitais de Lodi, Codogno e Cremona”, segundo um comunicado do governo regional assinado pelo presidente da região da Lombardia, Attilio Fontana, e por Giulio Gallera.

“Quando os resultados forem obtidos, ativaremos os procedimentos fornecidos pelos protocolos da região da Lombardia, coordenados com o Ministério da Saúde (central) do Instituto Superior de Saúde”, acrescentou a nota.

A Lombardia é a região italiana mais afetada pelo surto de Covid-19, com quase mil infetados, e Gallera fez na manhã de hoje um apelo aos maiores de 65 anos para que, “nas próximas duas ou três semanas, saiam o mínimo possível” de casa.

“É verdade que a patologia é generalizada, mas 50% dos infetados a superam sem problemas e 40% não têm problemas sérios. Mas há 10% em tratamento intensivo e quase todos com mais de 65 anos. É por isso que convido os idosos a sair o menos possível nas próximas duas ou três semanas”, disse Gallera numa entrevista para a televisão italiana.

Enquanto isso, na capital regional, Milão, a catedral reabriu as suas portas hoje, embora com restrições para evitar multidões, como entrar em pequenos grupos ou comprar ingressos on-line apenas para evitar filas.

Na noite passada, o Governo italiano assinou um novo decreto que prorrogava o encerramento de lojas, museus e escolas nos onze municípios mais afetados pelo novo coronavírus, dez na Lombardia e um em Veneto, considerada a “zona vermelha”, pelo menos até 08 de março.

O Executivo mantém isolada a “zona vermelha”, na qual vivem cerca de 50.000 pessoas, o acesso ou a saída é proibido, qualquer tipo de evento é suspenso, as escolas permanecem fechadas, assim como museus, institutos culturais e lojas.

Enquanto isso, hoje foi relatado o primeiro caso de infeção em Roma - além do casal de turistas chineses infetados há três semanas e que já estão curados -, um polícia teve teste positivo. No entanto, a relação epidemiológica com a Lombardia foi verificada.

Um paciente da Sardenha também testou positivo para coronavírus e é o primeiro caso na ilha.

Os residentes religiosos da igreja de San Luis de los Franceses, em Roma, foram isolados por precaução.

Esta igreja fechou as suas portas neste domingo e até novo aviso a pedido da embaixada da França em Roma, depois de um padre que recentemente morou em Itália testar positivo para o novo coronavírus em Paris.

O surto do Covid-19 no norte da Itália sobrecarregou tanto o sistema de saúde pública do país que as autoridades estão a tomar medidas extraordinárias para cuidar dos doentes, buscando médicos reformados e acelerando as datas de formatura dos estudantes de enfermagem.

A região da Lombardia, que é o epicentro do surto da Itália, registou o primeiro teste positivo e agora tem 984 dos 1.694 casos em Itália.

O mais alarmante é que 10% dos médicos e enfermeiros da Lombardia estão fora de serviço porque receberam testes positivos para o vírus e estão em quarentena, disse Giulio Gallera.

Hospitais privados na Lombardia ofereceram camas em unidades de cuidados intensivos e mais de uma dúzia de médicos do setor privado concordaram em trabalhar em hospitais públicos para aliviar a crise, disse Attilio Fontana.