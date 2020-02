Avião sem roda e com 130 pessoas a bordo já aterrou no aeroporto de Madrid

Um avião da Air Canada com 130 pessoas a bordo com problemas com uma das rodas do trem de aterragem e motor, acaba de aterrar de emergência no aeroporto de Madrid, sem registo de qualquer incidente.

O avião é um Boeing 767 e o voo em causa é o Air Canada AC837 que tinha como destino Toronto e que partiu às 14.30 horas de Barajas.

Pouco tempo depois, o Sindicato Espanhol de Pilotos de Linhas Aéreas publicou um tweet onde avançou que o avião terá perdido peças do trem de aterragem que terão entrado no motor, o que levou o piloto a declarar uma situação de emergência. “Agora deverá voar por três horas a queimar combustível”, lê-se no tweet.