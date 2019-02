Autoridades venezuelanas confiscam armas de guerra provenientes dos Estados Unidos

As autoridades venezuelanas confiscaram armas de guerra provenientes dos Estados Unidos, num carregamento apreendido no aeroporto internacional de Valência, a 150 quilómetros a oeste de Caracas, de acordo com um comunicado oficial.

“Foi confiscado um lote de equipamentos militares, supostamente destinados a grupos terroristas para planos golpistas na Venezuela, durante um procedimento, no aeroporto internacional Arturo Michelena, em Valência, no estado de Carabobo”, indicou o comunicado do Ministério do Interior e da Justiça venezuelano.

A mesma nota acrescentou que oficiais da Guarda Nacional Bolivariana (GNB, polícia militar) e do Sistema Integrado de Administração Tributária encontraram 19 espingardas, com acessórios, 118 carregadores, 90 antenas de rádio e seis telemóveis, provenientes de Miami (Florida).

O vice-ministro da Prevenção e Segurança Cidadã venezuelano, Endes Palência, afirmou que a mercadoria chegou ao país, no domingo passado, indicou o comunicado.

“A GNB e os organismos de segurança do Estado estão já a efetuar as investigações necessárias para encontrar o paradeiro dos responsáveis por esta situação, que afeta a segurança e tranquilidade cidadã”, acrescentou.

As autoridades estão a investigar se o armamento encontrado se destinava a ações desestabilizadoras na Venezuela.