Autoridades russas processam opositor Alexei Navalny por difamar veterano de guerra

As autoridades russas abriram esta segunda-feira um processo judicial contra Alexei Navalny, considerado o principal opositor político do Presidente Vladimir Putin, por ter alegadamente difamado um veterano da Segunda Guerra Mundial.

O caso, anunciado pelo Comité de Investigação, relaciona-se com comentários de Navalny nas redes sociais sobre um vídeo exibido pela televisão estatal RT.

Nesse documentário, diversos e proeminentes intervenientes pronunciam-se a favor do referendo sobre a reforma constitucional de 1 de Julho e que poderá permitir a Putin assegurar mais dois mandatos na presidência.

Entre os entrevistados surgiu Ignat Artemenko, um veterano da Segunda Guerra Mundial com 93 anos.

No seu comentário, Navalny definiu de pessoas “sem consciência” os entrevistados no vídeo da RT. O processo contra Navalny indica que os comentários do opositor “constituem informação falsa que insulta a honra e a dignidade de um veterano da Grande Guerra Patriótica”.

Os responsáveis oficiais russos penalizam por tradição qualquer crítica relacionada com as ações do Exército Vermelho na guerra.

O sentimento está particularmente presente quando se aproxima a parada que assinala o 75.º aniversário da derrota da Alemanha nazi, prevista para a próxima semana na da Praça Vermelha.

Caso seja condenado, Navalny arrisca uma multa equivalente a um ano do seu salário ou 240 horas de serviço comunitário.