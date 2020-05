Atenas ressurge com abertura de pequeno comércio após longa letargia

Atenas recuperou hoje uma parte da habitual agitação da capital da Grécia, após seis semanas de confinamento, com a população a acorrer com prudência ao pequeno comércio ou cabeleireiros no primeiro dia de levantamento gradual das restrições.

Ao longo das ruas movimentadas e num dia soalheiro, os gregos, na maioria com máscaras e luvas para se protegerem do novo coronavírus, dirigiram-se preferencialmente a cabeleireiros e barbeiros, aguardando a sua vez e respeitando as regras sanitárias impostas para combater a pandemia da covid-19, indica a agência noticiosa AFP.

“Não podemos receber mais de quatro pessoas em simultâneo no nosso espaço de 20 metros quadrados, isso implica dois clientes no máximo, 11 clientes por dia”, explicou Marie Lavigne, proprietária com o seu companheiro do Cube Hair Salon” no bairro de Kolonaki.

No primeiro dia de desconfinamento progressivo no âmbito dos planos de reativação e levantamento gradual das restrições, o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis divulgou por tweet a nova consigna “Vamos ficar em segurança” que substitui a indicação “Vamos ficar em casa”, em vigor desde meados de março.

A Grécia foi dos países europeus com maior sucesso na contenção da pandemia, com 2.632 casos de contágio e 146 mortos provocados pelo novo coronavírus até agora, números muito inferiores aos dos outros países europeus.

“É agora que começa a fase difícil. O regresso a uma nova normalidade é semelhante à saída do de um labirinto”, declarou hoje o porta-voz do Governo, Stelios Petsas, ao anunciar o início de uma campanha de despistagem.

As 25 primeiras equipas, entre as 500 envolvidas na despistagem, foram enviadas para o terreno para efetuar testes às pessoas mais vulneráveis e em estabelecimentos com espaços fechados, incluindo prisões e lares de terceira idade, precisou.

A população da grande metrópole, mais de três milhões de habitantes, procurou a praça Syntagma e ruas adjacentes, deslocou-se aos bancos ou observou as montras do comércio não essencial que apenas reabre em 11 de maio.

À entrada das estações de metro, polícias asseguravam que os passageiros respeitavam a obrigação de usar máscara nos transportes públicos.

“Não somos os mais infelizes nesta história”, sublinhou Sébastien Fombauron, cujo salão de cabeleireiro “Cube” beneficiou de 800 euros de ajuda do Estado para cada um dos seus dois assalariados e 40% de redução no aluguer do espaço. “Foi uma boa ajuda, não temos dívidas, penso que não vai ser necessário muito tempo para repor o equilíbrio”, disse à AFP.

No entanto, para Adónis Papadalis, um contabilista em Atenas, “as consequências económicas e sociais arriscam tornar-se dramáticas”.

“A nossa atividade caiu 70% desde 18 de março”, revela Alkis Tafemboneras, proprietária da livraria “Pleiades” que, no entanto, disponibilizou um sistema de compras em linha e entregas ao domicílio.

“Tínhamos necessidade de reabrir”, acrescentou Irini Karra, empregada na livraria “Books and Bean”. “Nas últimas semanas não entrou nenhum dinheiro, e enquanto se acumulavam as nossas faturas...”.

Portugal contabiliza 1.063 mortos associados à covid-19 em 25.524 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 247 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.