Areia e vento afectaram 100 mil passageiros em Canárias

As últimas horas foram caóticas nos diversos aeroportos de Canárias, onde mais de 822 voos e mais de 100 mil passageiros foram afectados.

O aeroporto de Gran Canaria foi um dos mais afectados ontem dado que a densa poeira e as rajadas vento impediram aterragens e descolagens durante cerca de oito horas.

Segundo relata o La Provincia, mesmo que resignados, os passageiros denunciaram falhas nos canais de informação, tanto por parte da Aena, como das companhias aéreas.

Algumas companhias admitiram ter sério problemas em encontrar hotéis para realojar passageiros que viram os voos cancelados.

Como revelamos ontem a companhia alemã Aida vai realizar hoje, no porto do Funchal, uma inesperada operação de transbordo (’turnaround’) de 1.500 passageiros do navio ‘AIDAnova’, que foi desviada de Canárias mas foi cancelada devido à poeira do Saara que afecta aquelas ilhas espanholas.